ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ (No receipt has been issued by the trust) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸੀਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਰਸੀਦ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਿਤੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਸੂਬਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਲੋਕ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।