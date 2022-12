ਗੁਜਰਾਤ: ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ BF.7 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ(New form of Corona in India BF 7) ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਰ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ BF.7 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ, BA.5.2 ਅਤੇ BF.7 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ (The first case was found in Gujarat) ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ BF.7 ਦਾ ਪਹਿਲਾ (New form of Corona in India BF 7) ਲ ਕੇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਓਮੀਕਰੌਨ ਸਬਵੇਰੀਐਂਟ BF.7 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕੇਸ, ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ (Covid review meeting) ਵਿੱਚ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਓਮਿਕਰੋਨ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਓਮਿਕਰੋਨ ਸਟ੍ਰੇਨ (Omicron strain) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਆਦਾਤਰ BF.7 ਜੋ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ BF.7 ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਕਰਮਣਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BF.7 Omicron ਰੂਪ BA.5 ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਵੰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕਰਮਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਕਰਮਣ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।