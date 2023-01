ਛਪਰਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਈਆ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਹਨੇਵਾਜਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ (Chhapra Hooch Tragedy) ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ (Two Died due to Poisonous Liquor in Chhapra) ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੋਜ ਸਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਹਨੇਵਾਜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ: ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ (Suddenly the health of both started deteriorating) ਲੱਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛਾਪਾ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਮਨੋਜ ਸਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ (Death during treatment in private hospital) ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੋਜ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੋਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਨੋਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ

ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ : ਚਾਚੇ-ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ (The atmosphere of the village is sad) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਪਿਤਾ ਰਘੁਵੀਰ ਰਾਵਤ, ਸੋਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਰਾਵਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦਾ ਰਾਵਤ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਤਰਾਈਆ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ (The sale of alcohol is going on blindly) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।