ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: "ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ- ਲਤਾ... ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ.... ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ (Bollywood Actor Prem Chopra) ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ... ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਬਾਲੀਵੁਡ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ। ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ।

ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ- ਲਤਾ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ

ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਲਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਸੀ ਕਿ ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਲਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਲ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ (Lata Mangeshkar Passes Away) ਹੋ ਗਿਆ। 'ਭਾਰਤ ਰਤਨ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ (Lata Mangeshkar is no more) ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ 92 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 'ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ