Aries horoscope (ਮੇਸ਼) (ਚੂ, ਚੇ, ਚੋ, ਲਾ, ਲੀ, ਲੂ, ਲੇ, ਲੋ, ਅ)

ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਲਵ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। Aaj ka love rashifal . love horoscope . 18 May 2023 love horoscope . horoscope 18 may 2023 . Love Horoscope 18 May 2023



Taurus Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ) (ਈ, ਯੂ, ਏ, ਓ, ਵਾ, ਵੀ, ਵੂ, ਵੇ, ਉਹ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।



Gemini Horoscope (ਮਿਥੁਨ) (ਕਾ, ਕੀ, ਕੁ, ਘ, ਈ, ਗ, ਕ, ਕੋ, ਹਾ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 11ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਡੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।



Cancer horoscope (ਕਰਕ) (ਹੀ, ਹੂ, ਹੇ, ਹੋ, ਡਾ, ਡੀ, ਡੂ, ਡੇ, ਡੋ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਏ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।



Leo Horoscope (ਸਿੰਘ) (ਮਾ, ਮੈਂ, ਮੂ, ਮਈ, ਮੋ, ਤਾ, ਤੀ, ਤੋ, ਟੇ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।



Virgo horoscope (ਕੰਨਿਆ) (ਟੋ, ਪਾ, ਪੀ, ਪੂ, ਸ਼ਾ, ਨ, ਠ, ਪੇ, ਪੋ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Libra Horoscope (ਤੁਲਾ) (ਰਾ, ਰੀ, ਰੁ, ਰੇ, ਰੋ, ਤਾ, ਤੀ, ਤੂ, ਟੇ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Scorpio Horoscope (ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ) (ਸੋ, ਨਾ, ਨੀ, ਨੂ, ਨੇ, ਨਾ, ਯਾ, ਯੀ, ਯੂ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਯੋਜਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।



Sagittarius Horoscope (ਧਨੁ) (ਯ, ਯੋ, ਭਾ, ਭੀ, ਭੂ, ਧਾ, ਫਾ, ਧ, ਭੇ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ।

Capricorn Horoscope (ਮਕਰ) (ਭੋ, ਜਾ, ਜੀ, ਖੀ, ਖੁ, ਖੇ, ਖੋ, ਗਾ, ਗੀ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ।



Aquarius Horoscope (ਕੁੰਭ) (ਥ, ਗੇ, ਗੋ, ਸਾ, ਸੀ, ਸੁ, ਸੇ, ਸੋ, ਦ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਯਾਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।



Pisces Horoscope (ਮੀਨ) (ਦੀ, ਦੂ, ਥ, ਝ, ਜੇ, ਦੇ, ਦੋ, ਚ, ਚੀ)

ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।