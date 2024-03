ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੈਸੇ - robbery in the clinic In Amritsar

ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੈਸੇ - robbery in the clinic In Amritsar

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 2 hours ago