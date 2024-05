ETV Bharat / state

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ - Khalistani slogans in Patiala

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 22, 2024, 8:39 AM IST | Updated : May 22, 2024, 8:54 AM IST

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ( ETV BHARAT )

Last Updated : May 22, 2024, 8:54 AM IST