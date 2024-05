ETV Bharat / state

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਵਾਈ ਜਾਨ, ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੀਜੀ ਮੌਤ - One more death at Shambhu Border

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 21 hours ago