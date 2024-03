ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ, 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ - ban on the entry of diesel autos

ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪਬੰਦੀ, 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ - ban on the entry of diesel autos

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Mar 29, 2024, 3:08 PM IST