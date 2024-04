AK-47 ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹਾਈਟੈਕ ਰਾਈਫਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਗੰਨ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ 700 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ - hi tech rifles than INSA and AK 47

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Apr 8, 2024, 4:15 PM IST | Updated : Apr 8, 2024, 4:25 PM IST