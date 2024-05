ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਹਾ, 'ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'। - Meeting with former Governor of RBI

ETV Bharat / bharat

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਹਾ, 'ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ. ਸੁਬਾਰਾਓ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਫੌਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੁਵੂਰੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਵਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਦੁਵੁਰੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 'ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ?' ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ IIT ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਕਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੰਸ਼... ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਵਾਬ: ਮੈਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਹਾਰਤ, ਆਦਿ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਪ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰਚ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਸਮਰਪਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦੁਵੁਰੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਜਵਾਬ : ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵਿਕਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਭ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ... ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਜਵਾਬ: ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ IIT ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਯੋਗਤਾ, ਮੇਰੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ...ਹੁਣ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹਨ। ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਜਵਾਬ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। IAS ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ IIT ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਈਏਐਸ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ : ਮੈਨੂੰ RBI ਛੱਡੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ IAS ਛੱਡੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਅਟੱਲ ਹਨ. ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੋਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ... ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ... ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ : ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਵਾਬ : ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਏਪੀ, ਸੈਂਟਰ, ਆਈਐਮਐਫ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ : ਮੈਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ…ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਹਜ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਅੱਜ ਸੇਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੱਲ ਕਲੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸਰਕਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ: ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ! ਸਮਝੌਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਧ ਗਈ? ਉੱਤਰ: ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਛੂਹਦੇ ਹਨ, ਦਫਤਰ, ਘਰ ... ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।