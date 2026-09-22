ରାଶିଫଳ: ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ମଙ୍ଗଳବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
Published : September 22, 2026 at 6:43 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଯାନବାହାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ବୃଷ: ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମ-ପ୍ରେରଣା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ । ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରି ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଥକାପଣ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇଥିବା ଦିନଟି ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ସିଂହ: ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଣ ହେବ, ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଭାରି କରିଦେବ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କାମରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କୌଣସି ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କିଛି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଡାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସହାୟକ ହେବେ । ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ରଖିବ । ଆପଣ କାମରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।
ମକର: ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମନୋଭାବ ଆସିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶୁଭ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି କୌଣସି ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏଡାନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡାନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ । ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଦିନ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ।