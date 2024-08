ETV Bharat / state

ROTI BANK; ବୁଢା ବୁଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି’ରେ ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ୍ ହୋମଡେଲିଭରି ! ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପେଟପୁରା ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ - free roti bank for poor people

ROTI BANK (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଖିଦମତ କମିଟିର ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ଫାରୁକ ରିଜବି କୁହନ୍ତି, "ଏହି କନସେପ୍ଟ ଏକଚୁଏଲି ଆମେ ଲକଡାଉନରେ ଯେତେବେଳେ ଖାନା ଖୁଆଉଥିଲୁ, ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲୁ । ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳୁ ନଥିଲା । ସବୁ କାମ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାନା ପହଞ୍ଚେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା l ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଲକଡାଉନ ସରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିଲା, ଏହା ପରେ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ଭାବି ‘ରୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ’ ରାତି ସମୟରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ । ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା ତେବେ ଧିରେ ଧିରେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ହୋଇଗଲା । ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ ।"

ROTI BANK (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି l ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ l ଏଠାରେ କାମ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହନ୍ତି, "ସରକାର ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଓଳି ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ରାତି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା l ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସଂସ୍ଥାର ଦାଦା (ବଡ଼ ଭାଇ) ମାନେ ଫାରୁକ ଦାଦା, ଜେବେଦ ଦାଦା ଏମାନେ ସବୁ ଭାବିଲେ ଯେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭୋକରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କିଛି କରିବା l ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସକାଳ ସମୟରେ ସରକାର ଯଦି 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆମେ 5 ଟଙ୍କା ବି ନେବାନି ମାଗଣାରେ ଖୁଆଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ l ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମର ବି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ ହୋଇଯିବ ଭାବିକି ଆମେ ନିଜେ ସହଯୋଗ କରି ଭାତ ରୁଟି ସବୁ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ରଖି ଦେଉ ଆଉ ଦାଦା ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି l"

ROTI BANK (ETV Bharat Odisha)

To donate to Roti Bank, one can contact 9437739192, 6372166608, 9937749165





ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅସହାୟ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କେହି ନାହାଁନ୍ତି ତଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ହୋମ ଡେଲିଭରିରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଖିଦମତ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଅଲିମ କାମଦାର କୁହନ୍ତି, "ଏଟା ବର୍ଷେ ପାଖା ପାଖି ହୋଇଯିବ ଆମେ ରାତି ସମୟରେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ଥାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଭାଇଡ କରୁ l ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ବାପା ମା’ ନାହାଁନ୍ତି, ଅନାଥ ଅଟନ୍ତି, କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୁବିଧା କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାଗଣା ରେ ଖାଦ୍ୟ ହୋମ ଡେଲିଭରି ଦେବାକୁ l"



ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯଶବନ୍ତ କୁମାର କୁହନ୍ତି, "ଏହା ବହୁତ ଦିନରୁ ମିଳୁଛି, ମୋ ଦେଖିବାରେ 8/9 ମାସ ହୋଇଗଲା ହୋଇଗଲା l ଏଠାରେ ଖାଇବା ଭଲ ଦିଅନ୍ତି ଡାଲି, ରୁଟି, ଭାତ, ତରକାରୀ ମିଠା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ।"







ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାଦଶାହ ଯୁସ୍ମନ ରଣା, ଇଟିଭି ଭାରତ