ETV Bharat / entertainment

ବିବାହ କରିବେ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ, ଭାରତ ନୁହଁ ଏହି ଦେଶର ଝିଅ ସହ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି - Abdu Rozik Marriage

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 10, 2024, 11:04 AM IST | Updated : May 10, 2024, 11:27 AM IST

ବିବାହ କରିବେ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ, ଭାରତ ନୁହଁ ଏହି ଦେଶର ଝିଅ ସହ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି ( Pics Credit@abdu_rozik )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗ ବସ୍ ୧୬ ଫେମ ତଥା ତାଜିକିସ୍ତାନର ଗାୟକ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ୱେଡିଂ ରିଙ୍ଗ ସହ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ବିବାହ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ଏହି ତାରକାଙ୍କ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି । ଜୁଲାଇ ୭ରେ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ସାଥୀଗଣ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲପାଇବା ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି । ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେହି ଆସୁ ଯିଏ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରିବ ଏବଂ ମୋତ ଭଲପାଇବ । ଶେଷରେ ମୋତେ ଏମିତି କେହି ଜଣେ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି କହିବି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।'' ତା' ପରେ ସେ ୱେଡିଂ ରିଙ୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମୋତେ କେହି ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିବେ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ । ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖ ମନେ ରଖ । ମୁଁ ଏହା ଘୋଷଣା କରି ବେଶ ଖୁସି ଅଛି । ଏହି ଦେଶର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବେ ଅବ୍ଦୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାରତର ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସେ ୟୁଏଇ ଶରଜାହ ସହରର ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଆମିରା ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ସେପଟେ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆଇଏଫସିଏମ (ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ) ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଏବଂ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଗ ବସ ଫେମ୍ ଶିବ ଠାକରେ-ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକଙ୍କୁ ED ସମନ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ୍ କିଏ? ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେ ଗାୟକ ସମେତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୩ରେ ତାଜିକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାକେଣ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର ୩ ଫୁଟ ୧ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସୋ' 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୬'ର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ୧୩'ରେ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାପରେ ସେ ଭାରତରେ ଖୁବ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅବ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଗ ବସ୍ ୧୬ ଫେମ ତଥା ତାଜିକିସ୍ତାନର ଗାୟକ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ୱେଡିଂ ରିଙ୍ଗ ସହ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ବିବାହ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ୭ ତାରିଖରେ ଏହି ତାରକାଙ୍କ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି । ଜୁଲାଇ ୭ରେ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ସାଥୀଗଣ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲପାଇବା ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି । ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେହି ଆସୁ ଯିଏ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରିବ ଏବଂ ମୋତ ଭଲପାଇବ । ଶେଷରେ ମୋତେ ଏମିତି କେହି ଜଣେ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି କହିବି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।'' ତା' ପରେ ସେ ୱେଡିଂ ରିଙ୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମୋତେ କେହି ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିବେ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ । ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖ ମନେ ରଖ । ମୁଁ ଏହା ଘୋଷଣା କରି ବେଶ ଖୁସି ଅଛି । ଏହି ଦେଶର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବେ ଅବ୍ଦୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାରତର ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସେ ୟୁଏଇ ଶରଜାହ ସହରର ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଆମିରା ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ସେପଟେ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଆଇଏଫସିଏମ (ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ) ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଏବଂ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଗ ବସ ଫେମ୍ ଶିବ ଠାକରେ-ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକଙ୍କୁ ED ସମନ ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ୍ କିଏ? ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସେ ଗାୟକ ସମେତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଅବ୍ଦୁ ରୋଜିକ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୩ରେ ତାଜିକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାକେଣ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର ୩ ଫୁଟ ୧ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସୋ' 'ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୬'ର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି ୧୩'ରେ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାପରେ ସେ ଭାରତରେ ଖୁବ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅବ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲବମ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ।

Last Updated : May 10, 2024, 11:27 AM IST