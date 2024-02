മന്ത്രി മാറി, പക്ഷേ...; തുടർക്കഥയായി കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി

തിരുവനന്തപുരം : കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ഗതാഗത മന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടും കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയിൽ മാറ്റമില്ല (No Change In The Salary Crisis Of KSRTC Employees). ഫെബ്രുവരി 14 ആം തീയതി ആയിട്ടും കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഗഡു പോലും ജീവനക്കാർക്ക് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. കെഎസ്ആർടിസി ശമ്പളവിതരണത്തിന് 50 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

ജനുവരി മാസത്തിൽ 220 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടും ശമ്പളം നൽകാത്തതിൽ ജീവനക്കാരും കടുത്ത അതൃപ്‍തിയിലാണ്. ബാങ്ക് ഓവര്‍ ഡ്രാഫ്റ്റ് തരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നാണ് മാനേജ്മെന്‍റിന്‍റെ വാദം. അതേസമയം വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ വിതരണം മുടങ്ങിയിട്ടും മൂന്ന് മാസമായി.

പെൻഷൻ മുടക്കത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല വിദേശത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും സിഎംഡി സ്ഥാനം ബിജു പ്രഭാകർ ഏറ്റെടുക്കാത്തതും മാനേജ്മെന്‍റിന് തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്‌.

കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം; ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ച് ബിജു പ്രഭാകര്‍ : ഇലക്ട്രിക് ബസ് വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ കെഎസ്ആർടിസി സിഎംഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജു പ്രഭാകർ (Biju Prabhakar want to step down from KSRTC CMD post). ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജു പ്രഭാകർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി (Biju Prabhakar letter to chief secretary demanding his removal from the post of KSRTC CMD). ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോയ ബിജു പ്രഭാകർ കഴിഞ്ഞ മാസം 28ന് മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും സിഎംഡി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല.

നിലവിൽ ജോയിന്‍റ് മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ പ്രമോജ് ശങ്കറിനാണ് സിഎംഡി ചുമതല. മടങ്ങിയെത്തിയ ബിജു പ്രഭാകർ ഇതുവരെ ഓഫിസിൽ പോകുകയോ ഫയലുകളിൽ തീരുമാനം എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്‌തിരുന്നില്ല. ഇതിന് പുറമെ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി സ്ഥാനവും ഒഴിയാൻ തയാറാണെന്ന് ബിജു പ്രഭാകർ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഗതാഗത സെക്രട്ടറി, കെഎസ്ആർടിസിയുടെയും സ്വിഫ്റ്റിന്‍റെയും സിഎംഡി, കെടിഡിഎഫ്‌സി ചെയർമാൻ, ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ, കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ എന്നീ ചുമതലകളാണ് ബിജു പ്രഭാകർ നിലവിൽ നിർവഹിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഗതാഗത മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറുമായി (Minister KB Ganesh Kumar and Biju Prabhakar clash) അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്നും കൂടുതൽ ചുമതലകൾ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാലാണ് സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചത് എന്നുമാണ് ബിജു പ്രഭാകര്‍ നല്‍കിയ വിശദീകരണം.

