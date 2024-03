ടി20 ലോകകപ്പ് : ഇന്ത്യന്‍ ടീം പ്രഖ്യാപന തീയതിയായി

മുംബൈ : ഐപിഎല്‍ 2024-ന് (IPL 2024) തൊട്ടുപിന്നാലെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള (T20 World C up 2024) ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്‍റെ തീയതിയായി. ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡ് (Indian Squad for T20 World Cup 2024 ) മെയ് ഒന്നിന് ബിസിസിഐ സെലക്‌ടര്‍മാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. രോഹിത് ശർമ (Rohit Sharma) നയിക്കുന്ന ടീമിന്‍റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (Hardik Pandya) ആയിരിക്കും എന്നാണ് സൂചന.

ടൂര്‍ണമെന്‍റിന് മുന്നോടിയായി ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ ജനുവരിയില്‍ നടന്ന അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് സെലക്‌ടര്‍മാര്‍ ടി20 ഫോര്‍മാറ്റിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചത്. സ്റ്റാര്‍ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലിയും (Virat Kohli) പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. 2022-ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലെ സെമി ഫൈനല്‍ തോല്‍വിക്ക് ശേഷം ഇരുവരും ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കളിച്ചിരുന്നില്ല. നടക്കാനിരിക്കുന്ന ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ രോഹിത് തന്നെ ടീമിനെ നയിക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ്‌ ഷായാണ് അറിയിച്ചത്. ടീമില്‍ വിരാട് കോലിയുടെ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ കോലി കളിക്കാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെയേറ്റ പരിക്കിന് ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്ക് വിധേയനായ മുഹമ്മദ് ഷമിയ്‌ക്ക് ടി20 ലോകകപ്പ് നഷ്‌ടമായേക്കും. ഐപിഎല്ലിലൂടെ സജീവ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്ന റിഷഭ് പന്തിന് ഇടം ലഭിക്കുമോയെന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഐപിഎല്ലില്‍ തിളങ്ങാനായാല്‍ മലയാളി വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ സഞ്ജു സാംസണും ടീമിലേക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാന്‍ കഴിയും.

ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 29 വരെ അമേരിക്കയിലും വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിലുമായാണ് ടി20 ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പടെ ആകെ 20 ടീമുകളാണ് ടി20 ലോകകപ്പില്‍ പോരടിക്കാന്‍ എത്തുന്നത്. ആകെ ടീമുകളെ അഞ്ച് വീതമുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചാണ് പ്രാഥമിക ഘട്ടം അരങ്ങേറുക. ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനക്കാര്‍ സൂപ്പര്‍ എട്ടിലേക്ക് കടക്കും. ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് നീലപ്പട കളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത്.

ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനൊപ്പം അമേരിക്ക, അയര്‍ലന്‍ഡ്, കാനഡ ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍. അഞ്ചിന് അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരെയാണ് ടീമിന്‍റെ ആദ്യ മത്സരം. തുടര്‍ന്ന് ഒമ്പതിന് പാകിസ്ഥാനെതിരെയും ഇന്ത്യ കളിക്കും (India vs Pakistan). 12-ന് ആതിഥേയരായ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് എതിരെ ഇറങ്ങുന്ന ടീം 15-ന് കാനഡയ്‌ക്ക് എതിരെയാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന മത്സരം കളിക്കുക.

വീണ്ടുമൊരു ഐസിസി കിരീടത്തിനായുള്ള പത്ത് വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മുന്നിലുള്ള മറ്റൊരു അവസരമാണ് ഈ ടി20 ലോകകപ്പ്. 2013-ല്‍ എംഎസ്‌ ധോണിയ്ക്ക് കീഴില്‍ നേടിയ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയ്‌ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ഐസിസി കിരീടം ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കിട്ടാക്കനിയായി തുടരുകയാണ്.