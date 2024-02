റാഞ്ചി: ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം റാഞ്ചിയില്‍ നാളെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് (India vs England 4th Test). അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യ 2-1ന് മുന്നിലാണ്. വിശാഖപട്ടണത്തെയും രാജ്‌കോട്ടിലെയും ജയം റാഞ്ചിയിലും ആവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ ആതിഥേയര്‍ക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം.

മറുവശത്ത്, പരമ്പരയില്‍ ഒപ്പം പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. എന്നാല്‍, റാഞ്ചിയില്‍ ഇരു ടീമുകള്‍ക്കും കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് സ്റ്റോക്‌സിന്‍റെ അഭിപ്രായം. ബാറ്റിങ്ങിനും ബൗളിങ്ങിനും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളികള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതായിരിക്കും റാഞ്ചിയിലെ പിച്ചെന്നും ഇതുപോലൊരു വിക്കറ്റ് താൻ മുന്‍പ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്‌റ്റൻ വ്യക്തമാക്കി.

'ഇതുപോലൊരു പിച്ച് ഞാൻ മുന്‍പ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ പിച്ചിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു ഐഡിയയുമില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നത് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. ഡ്രസിങ് റൂമില്‍ നിന്നും, പിച്ചിന്‍റെ ഒരു വശത്ത് നിന്നും മറുവശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോള്‍ പിച്ചില്‍ പച്ച പുല്ല് നിറഞ്ഞത് പോലെ തോന്നും.

എന്നാല്‍, അടുത്തുവന്ന് നോക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം കണ്ട കാഴ്‌ചയല്ല. കറുത്ത മണ്ണില്‍ ചില വിള്ളലുകളെല്ലാം പിച്ചിന് അരികില്‍ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത്'- ബിബിസി സ്പോര്‍ട്‌സിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ് വ്യക്തമാക്കി (Ben Stokes About Ranchi Pitch).

അതേസമയം, റാഞ്ചിയില്‍ സ്‌പിന്നര്‍മാര്‍ക്ക് സഹായം ലഭിച്ചാല്‍ ഇരു ടീമുകള്‍ക്കും തുല്യ സാധ്യതയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് വൈസ് ക്യാപ്‌റ്റൻ ഒലീ പോപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിനായിരിക്കും മേല്‍ക്കൈ ലഭിക്കുക എന്നും പോപ്പ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നാലാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്‌ക്വാഡ് (India squad for the 4th Test against England): രോഹിത് ശർമ, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, രജത് പടിദാർ, സർഫറാസ് ഖാൻ, ധ്രുവ് ജുറെൽ, കെ എസ് ഭരത്, ആർ അശ്വിൻ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്‌ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ആകാശ്‌ദീപ് സിങ്, മുകേഷ് കുമാർ.

ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ക്വാഡ് : ബെൻ ഡക്കറ്റ്, സാക്ക് ക്രാവ്‌ലി, ജോ റൂട്ട്, ഒലീ പോപ്പ്, ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ് (ക്യാപ്‌റ്റൻ), ജോണി ബെയര്‍സ്റ്റോ, ബെൻ ഫോക്‌സ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), റെഹാൻ അഹമ്മദ്, ടോം ഹാര്‍ട്‌ലി, മാര്‍ക്ക് വുഡ്, ജയിംസ് ആൻഡേഴ്‌സണ്‍, ഷൊയ്‌ബ് ബഷീര്‍, ഗസ് അറ്റ്‌കിലസണ്‍, ഒലീ റോബിൻസണ്‍, ഡാൻ ലോറൻസ്.