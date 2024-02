കാബൂൾ : അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനം (Earthquake). റിക്‌ടർ സ്‌കെയിലിൽ 4.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്‌മോളജിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ആഴം 10 കി.മീ ആണ്. ബുധനാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 4.17 നാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭൂചലനമാണിത് (Earthquake Of 4.2 Magnitude Hits Afghanistan Second Within 24 Hours).

അതേസമയം അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഫൈസാബാദിൽ തിങ്കളാഴ്‌ച ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. റിക്‌ടർ സ്‌കെയിലിൽ 4.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമായിരുന്നു ഫൈസാബാദിൽ ഉണ്ടായത്. ഞായറാഴ്‌ച വൈകുന്നേരവും പ്രദേശത്ത് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പട്ടിരുന്നു.

റിക്‌ടർ സ്കെയിലിൽ 5.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി (NCS) കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബറിൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹെറാത്ത് പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിൽ 4,000-ലധികം പേർ മരിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ നശിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. റിക്‌ടർ സ്‌കെയിലിൽ 6.3 തീവ്രതയായിരുന്നു അന്നുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ALSO READ:ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ ഭൂചലനം, 24 മണിക്കൂറിനിടെയുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തേത്

ജമ്മു കശ്‌മീരിൽ ഭൂചലനം: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ കിഷ്ത്വാർ മേഖലയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം (Earthquake) അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ രാവിലെ ആറരയോടെയാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. റിക്‌ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 3.7 തീവ്രതയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭൂചലനമാണിത്(Earthquake Hits Kishtwar Jammu And Kashmir).

ഫെബ്രുവരി 19ന് രാത്രി ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. റിക്‌ടര്‍ സ്കെയിലില്‍ 5.7 തീവ്രതയായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാത്രി 9:35നാണ് ലഡാക്കില്‍ കാര്‍ഗിലിന് സമീപം ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി അറിയിച്ചിരുന്നു.