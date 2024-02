ഗായകനായും സംവിധായകനായും നടനായും പ്രേക്ഷകരുടെ സ്‌നേഹം പിടിച്ചുപറ്റിയ, മലയാളത്തിന്‍റെ ഓൾറൗണ്ടറാണ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ. ഇപ്പോഴിതാ താരം നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. 'അരവിന്ദന്‍റെ അതിഥികൾ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വിനീത് ശ്രീനിവാസനെ നായകനാക്കി എം മോഹനൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഒരു ജാതി ജാതകം ' എന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടത് (Oru Jaathi Jathakam movie's first look poster out).

'ഒരു ജാതി ജാതകം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ

ചിത്രത്തിന്‍റെ ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന, ആകാംക്ഷയേറ്റുന്ന പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തുവന്നത്. എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കിൽ സ്റ്റൈലായി വിനീത് ശ്രീനിവാസനും ഒപ്പം ഒരുകൂട്ടം 'സുന്ദരികളു'മാണ് പോസ്റ്ററിൽ. നിഖില വിമൽ, ബാബു ആന്‍റണി, പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണൻ, മൃദുൽ നായർ, ഇഷ തൽവാർ, വിധു പ്രതാപ്, സയനോര ഫിലിപ്പ്, കയാദു ലോഹർ, രഞ്ജി കങ്കോൽ, അമൽ താഹ, ഇന്ദു തമ്പി, രഞ്ജിത മധു, ചിപ്പി ദേവസ്യ, വർഷ രമേശ്, അരവിന്ദ് രഘു, ശരത്ത് തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ വിനീതിനൊപ്പം പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് (Vineeth Sreenivasan Nikhila Vimal Starrer Oru Jaathi Jathakam movie).

വർണച്ചിത്രയുടെ ബാനറിൽ മഹാസുബൈർ ആണ് 'ഒരു ജാതി ജാതകം' സിനിമയുടെ നിർമാണം. വിശ്വജിത് ഒടുക്കത്തിൽ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രഞ്ജൻ എബ്രഹാം ആണ്. രാകേഷ് മണ്ടോടിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിനായി തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

മനു മഞ്ജിത്തിന്‍റെ വരികൾക്ക് സംഗീതം പകരുന്നത് ഗുണ ബാലസുബ്രമണ്യമാണ്. സൈനുദ്ദീൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ കലാസംവിധാനം ജോസഫ് നെല്ലിക്കലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഷമീജ് കൊയിലാണ്ടി, മേക്കപ്പ് - ഷാജി പുൽപള്ളി, വസ്‌ത്രാലങ്കാരം - റാഫി കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്, കോ റൈറ്റർ - സരേഷ് മലയൻകണ്ടി, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്‌ടർ - മനു സെബാസ്റ്റ്യൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ - അനിൽ എബ്രാഹം, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഉദയൻ കപ്രശ്ശേരി, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്‌ടർ - പ്രശാന്ത് പാട്യം, സ്റ്റിൽസ് - പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി, പരസ്യകല - അരുൺ പുഷ്‌കരൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്‌സ് - നസീർ കൂത്തുപറമ്പ്, അബിൻ എടവനക്കാട്, വിതരണം - വർണ്ണച്ചിത്ര, പി ആർ ഒ - എ എസ് ദിനേശ് എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.