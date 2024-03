ബോളിവുഡ് താര റാണി ആലിയ ഭട്ടിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ

ഹൈദരാബാദ് : ബോളിവുഡ് താര റാണി ആലിയ ഭട്ടിന് ഇന്ന് 31-ാം പിറന്നാൾ. താര കുടുംബത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ആലിയയെ ചെറുപ്പം മുതൽ ബോളിവുഡ് സിനിമ ലോകത്തിന് പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അഭിമാനമാം വിധം നേട്ടമുണ്ടാക്കി ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് ഹോളിവുഡിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ആഗോള ലക്ഷ്വറി ബ്രാൻഡിന്‍റെ അംബാസഡർ വരെയാകാൻ സാധിച്ചതും താരപുത്രി എന്നതിനപ്പുറം ആലിയയുടെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടുകൂടിയാണ്.

സംവിധായകന്‍ മഹേഷ് ഭട്ട്, അഭിനേത്രി സോണി രസ്‌ദന്‍ എന്നിവരുടെ മകളായി 1993 മാര്‍ച്ച് 15നാണ് ആലിയ ജനിച്ചത്. 1999ല്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ സംഘര്‍ഷ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ ബാലതാരമായാണ് അഭിനയിച്ചത്. കരണ്‍ ജോഹര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സ്റ്റുഡന്‍റ് ഓഫ് ദി ഇയര്‍ എന്ന സിനിമയിലാണ് ആലിയ അദ്യമായി നായികയാവുന്നത്. 2012ല്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച പുതുമുഖ അഭിനേത്രിക്കുള്ള ഫിലിംഫെയര്‍ പുരസ്‌കാരം താരത്തിന് ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ചലച്ചിത്രരംഗത്ത് സജീവമായി.

വാണിജ്യപരമായി മികച്ച വിജയം നേടിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളില്‍ നായികയായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സ്‌റ്റേറ്റ്‌സ്, ഹംറ്റി ശര്‍മ കി ദുല്‍ഹനിയ, കപൂര്‍ ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്, ഡിയര്‍ സിന്ദഗി എന്നിവ അവയില്‍ ചിലതാണ് (Bollywood Actress Alia Bhatt celebrates 31st birthday in Mumbai with many popular personalities).

2014ല്‍ അഭിനയിച്ച ഹൈവേ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച അഭിനേത്രിക്കുള്ള ഫിലിംഫെയര്‍ ക്രിട്ടിക്‌സ് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു. 2016ല്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ഉഡ്‌താ പഞ്ചാബ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള ഫിലിംഫെയര്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചു. 2022-ൽ ഇറങ്ങിയ ഗംഗുഭായ് കത്യവാഡിയിലൂടെ താരം ബോളിവുഡില്‍ തന്‍റെ താര സിംഹാസനം ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന നടിയെന്ന നിലയിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ആലിയ ഭാഗമായി. താരത്തിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളറിയാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.