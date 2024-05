ETV Bharat / bharat

ആറാം ഘട്ടത്തില്‍ 58.98 ശതമാനം പോളിങ്; പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ സംഘര്‍ഷം - Lok sabha election 2024 6th phase

People queue up to cast their vote in the sixth round of polling in New Delhi ( ETV Bharat )