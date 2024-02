ഗാലക്‌സി എ സീരീസിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പുതിയ സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളുമായി വീണ്ടും സാംസങ് ഗാലക്‌സി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ചിംഗ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ (Samsung is expected to launch two new Galaxy A phones soon)

Galaxy A35 5G, Galaxy A55 5G എന്നിവയാണ് സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍. രണ്ട് ഫോണുകളും നിരവധി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സൈറ്റുകളിലും, ഇന്ത്യൻ ബിഐഎസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സൈറ്റിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Samsung Galaxy A35 5G, Galaxy A55 5G എന്നിവ യഥാക്രമം SM-A356E/DS, SM-A556E/DS എന്നീ മോഡൽ നമ്പറുകളിലാണ് ബിഐഎസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സൈറ്റിൽ ഉള്ളത്. Galaxy A35 5G, Galaxy A55 5G ഫോണുകൾ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത ഗാലക്‌സി എ 25, ഗാലക്‌സി എ 15 എന്നിവയ്‌ക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഗാലക്‌സി എ ഫോണുകളായിരിക്കും ഇവ രണ്ടും. Galaxy A35 30,000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം Galaxy A55ന് ഉയർന്ന വിലയുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത.