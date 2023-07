കഞ്ചാവില്‍ നിന്നും മരുന്ന് ഉത്പാദനം

ശ്രീനഗര്‍ : കഞ്ചാവില്‍ നിന്ന് മരുന്നുകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയും. ജമ്മു കശ്‌മീരിലാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്‍റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിൽ ഗവേഷണം (Council Of Scientific And Industrial Research–Indian Institute Of Integrative Medicine (CSIR–IIIM) പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കനേഡിയന്‍ കമ്പനിയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

ജമ്മു ചാത്തയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്‍റഗ്രേറ്റീവ് മെഡിസിന്‍സിന്‍റെ ഫാമിലാണ് ശാസ്‌ത്രീയമായ രീതിയില്‍ കഞ്ചാവ് വളര്‍ത്തലും ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ക്യാന്‍സര്‍, പ്രമേഹം, അപസ്‌മാരം, ന്യൂറോപ്പതി രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ തേടുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തം ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

ചാത്തയിലെ ഫാമില്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് നേരിട്ട് സന്ദര്‍ശനം നടത്തി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ജമ്മു കശ്‌മീര്‍, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കഞ്ചാവ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ അതിന്‍റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ കുറയ്‌ക്കും.

ഇത്തരം ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ക്ക് വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ഔഷധ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതുമാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറ്റുമതി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ജമ്മു കശ്‌മീരിന് മാത്രമായിരിക്കില്ല രാജ്യത്തിന് ഒന്നാകെ ഈ പദ്ധതി വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇതിന്‍റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും കഞ്ചാവില്‍ നിന്ന് മരുന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസില്‍ ഫോർ മെഡിക്കല്‍ റിസർച്ച്, കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്‍റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ബയോടെക്‌നോളജി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ഇതിനുള്ള ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്.

നിലവില്‍ പുരോഗമിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി പരിപാലിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് ചെടികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നടത്തിയ അടിസ്ഥാന ഗവേഷണം പൂര്‍ത്തിയായതായി സിഎസ്ഐആര്‍ ഡയറക്‌ടര്‍ സബീര്‍ അഹമ്മദ് അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഞങ്ങളെ ഏല്‍പ്പിച്ച ചുമതല കൃത്യമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍പഠനങ്ങള്‍ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഗവേഷണ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്ലാന്‍റില്‍ കൂടുതല്‍ സസ്യങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. പഠനത്തിന്‍റെ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു ഏക്കറോളം ഭൂമി സിഎസ്ഐആര്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യം വേദന നിയന്ത്രിക്കും, പിന്നീട് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തും : പദ്ധതിയിലൂടെ പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതോടെ ഷുഗർ,ക്യാൻസർ, രക്തസമ്മര്‍ദം, കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ സുഖപ്പെടുത്താനും പരമാവധി ഇവ കുറയ്‌ക്കാനും കഴിയുമെന്ന് സബീര്‍ അഹമ്മദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വേദന എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും പിന്നീട് രോഗത്തെ എങ്ങനെ സുഖപ്പെടുത്താമെന്നും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളാണ് നിലവില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്. രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ ശാസ്‌ത്രീയ പഠനമായിട്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്‌ടിനെ കാണുന്നത്. ഇതിലൂടെ മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.