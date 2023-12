തൃശൂര്‍ : എടക്കളത്തൂരില്‍ മകന്‍റെ വെട്ടേറ്റ് അമ്മ മരിച്ചു (Mother dies after being stabbed by her son in Edkalathur, Thrissur). എടക്കളത്തൂര്‍ സ്വദേശിനി 68 വയസുള്ള ചന്ദ്രമതി ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എടക്കളത്തൂരിലെ വാടക വീട്ടില്‍ ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.