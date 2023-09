പഠനം വ്യക്തമാക്കി ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: ജോലിയുടെ ഇടവേളയില്‍ ചായയും കടിയും (Tea and Snacks) പതിവാക്കിയവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. എന്നാല്‍ ഈ പതിവ് വലിയ രീതിയില്‍ അപകടകരമാകുന്നുവെന്ന പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ശ്രീചിത്ര ഇന്‍സ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ (Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology) നിന്ന് വരുന്നത്. പ്രധാനമായും പ്രമേഹം (Diabetics) എന്ന ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ഈ സ്ഥിരമായ ചായ കൂടിയിലൂടെയുണ്ടാവുക. എന്നാല്‍ ചായയോടൊപ്പം ചെറുകടി കൂടി പതിവാക്കിയാല്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഉള്‍പ്പെടെ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. കൊളസ്‌ട്രോള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പിന്നാലെയുമെത്തും.

ചായ അപകടകാരിയാകുന്നത് ഇങ്ങനെ: ടെന്‍ഷന്‍ ഏറിയ ജോലിയ്ക്കിടയിലെ ഇടവേളയില്‍ ഒരു ചെറിയ ചായയും സൗഹൃദ സംഭാഷണവും വലിയ ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു പതിവായി മാറുന്നതും ഇത് കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ ഈ പതിവ് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുകയാണ്.

കേരളം (Kerala), തമിഴ്‌നാട് (Tamilnadu), ചത്തീസ്‌ഗഡ് (Chhattisgarh), ഒഡിഷ (Odisha) തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഓഫിസുകള്‍, നിര്‍മാണം നടക്കുന്നയിടങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. സ്‌റ്റീല്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് പ്ലാന്‍റുകള്‍, ചെന്നൈ ഓട്ടോമൊബൈല്‍സ് ഇന്ത്യ, എയര്‍ ഇന്ത്യ, എച്ച്എല്‍എല്‍ എന്നിങ്ങനെ 11 മേഖലകളിലായാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 6200 പേരെ തെരഞ്ഞടുത്തു. ഇവരില്‍ നിന്നും പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്‌റ്റേജിലുള്ള 2100 പേരെ കണ്ടെത്തി. ഇവരില്‍ പരിശോധന നടത്തുകയും ഇവരുടെ ജീവിതരീതികള്‍ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്‌റ്റേജിലുളളലവരെല്ലാം പതിവായി ഒന്നിലധികം ചായ കുടിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഇവരെ 15 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് ജീവിതരീതിയില്‍ ചെറിയമാറ്റം വരുത്തി പഠനം നടത്തി. ആരേയും നിര്‍ബന്ധിക്കാതെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പഠനം.

ചെറിയ മാറ്റം, ഫലം ഞെട്ടിക്കുന്നത്: സ്ഥിരമായി ചായകുടിക്കുന്നവരില്‍ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയായിരുന്നു പഠനം. ആരെയും ഒന്നും ഒഴിവാക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചില്ല. പകരം രണ്ട് ചായ കുടിച്ചിരുന്നവരോട് ഒരു ചായയായി കുറയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒപ്പം മധുരം കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കാനും. കൂടാതെ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായി ചെറിയ വ്യായാമങ്ങളും നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഇത്തരത്തില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം ലഭിച്ച ഫലം ഏറെ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതായിരുന്നു. പഠനത്തില്‍ പങ്കാളിയായ 2000 പേരില്‍ 549 പേരുടെ പ്രമേഹത്തിന്‍റെ അളവ് കുറഞ്ഞു. അവരെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനായി. ഒപ്പം ശരീരഭാരം ഒരു കിലോവരെയും കുറഞ്ഞു. രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തിലും അനുകൂലമായ മാറ്റമുണ്ടായി.

ചെറുകടികളും അപകടകാരികള്‍ തന്നെ: ചായക്കൊപ്പം ചെറുകടിയെന്നതും എല്ലാവര്‍ക്കും താത്‌പര്യം തോന്നുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാല്‍ നിരന്തരമായ ഈ എണ്ണയില്‍ പൊരിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചെറുകടികളും നിരന്തരമായി കഴിക്കുന്നത് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം കൂടുന്നതിനും കൊളസ്‌ട്രോള്‍ അടക്കം വര്‍ധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകാം. ആവിയിലുണ്ടാക്കുന്ന മധുരപലഹാരങ്ങളും സ്വീറ്റ് ബോംബുകളാണ്. ഇവയൊന്നും പൂര്‍ണമായി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നല്ല ഈ പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പതിവാക്കരുത് എന്നാണ്.

പഠനത്തില്‍ പങ്കാളിയായി രണ്ട് ഏജന്‍സികള്‍: ശ്രീചിത്ര തിരുനാള്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ടെക്‌നോളജിയിലെ ഡോക്‌ടര്‍ ജീമോന്‍ പന്നിയാമാക്കലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ട് വര്‍ഷം നീണ്ട പഠനം നടന്നത്. പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ, മദ്രാസ് ഡയബറ്റിക് റിസര്‍ച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്നിവരും ഈ പഠനത്തില്‍ പങ്കാളികളായിരുന്നു.