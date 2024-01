Robotic surgery in hospitals of Kerala

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ 30 കോടി രൂപ സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് (Robotic surgery in hospitals of Kerala). ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച റോബോട്ടിക് സംവിധാനമായ ഡാവിൻസി എക്സൈസ് സിസ്റ്റമാണ് ആർസിസിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതെന്നും ഒരു സർക്കാർ മേഖലയിലെ ഇത്തരം സംവിധാനം ഇതാദ്യമാണെന്നും ആർസിസി സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ഷാജി തോമസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

എന്താണ് റോബോട്ടിക് സർജറി (what is robotic surgery) : റോബോട്ടിക് സർജറിയില്‍ പൂർണമായും റോബോട്ടുകൾ അല്ല ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത് (How Robotic surgery helps in crucial surgeries). റോബോട്ടിന്‍റെ സഹായത്തോടെ സർജനാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക. പ്രധാനമായും ഈ മെഷീന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. 1 - റോബോട്ടിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനായി സർജൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം. 2- ക്യാമറ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഘടിപ്പിച്ച ഭാഗം, 3 - 'വിഷൻ കാർട്'- ഈ ഭാഗമാണ് മറ്റ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ കണക്‌ട് ചെയ്യുന്നതും മെഷീന്‍ നിയന്ത്രിക്കാൻ സര്‍ജനെ സഹായിക്കുന്നതും.