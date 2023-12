തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍വകലാശാലകളിലെ വി സി നിയമനങ്ങള്‍ ഉടന്‍ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജ്ജി നല്‍കി തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ ധനതത്വ ശാസ്ത്ര അധ്യാപികയായിരുന്ന ഡോ: മേരി ജോര്‍ജ്ജ്. ആറുമാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ താല്‍ക്കാലിക വിസിക്ക് ചുമതല നല്‍കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് വ്യവസ്ഥ ഉള്ള കെടിയു സര്‍വകലാശാലയിലടക്കം കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷകാലമായി കേരളത്തിലെ ഒന്‍പത് സര്‍വകലാശാലകളില്‍ വിസിമാരെ നിയമിക്കാത്തത് മൂലം സര്‍വകലാശാലകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കുത്തഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും അടിയന്തരമായി വിസിമാരെ നിയമിക്കാന്‍ ചാന്‍സലര്‍ കൂടിയായ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹര്‍ജി(Petition In High Court For Appointment Of Permanent Vice Chancellors In Universities Of Kerala ).