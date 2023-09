തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നഴ്‌സിങ് പഠനത്തിന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ (More opportunities for nursing education). സര്‍ക്കാര്‍ അനുബന്ധ മേഖലകളില്‍ 760 ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിങ് സീറ്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു (Minister Veena George On Nursing Education). സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ 400 സീറ്റുകള്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സിമെറ്റ് വഴി 360 സീറ്റുകള്‍ക്കും ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല അനുമതി നല്‍കി.