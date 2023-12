തിരുവനന്തപുരം : ഡിസംബർ 29 ന് പുതിയ മന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ (LDF Convener EP Jayarajan about oath taking of new ministers). പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് (New ministers in Kerala cabinet). മന്ത്രിമാരായ ആന്‍റണി രാജു, അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ എന്നിവര്‍ രാജി സമർപ്പിച്ചു. രാജി മന്ത്രിമാരുടെയും കക്ഷികളുടെയും ഉയർന്ന ബോധത്തിന്‍റെ ലക്ഷണമാണ്.