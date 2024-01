ഇനി കഥയിലേക്ക്: വീണ്ടുമൊരു ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ആരവങ്ങളുയരുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ മകളുടെ കമ്പനിയായ എക്‌സാലോജികിനെതിരായ കമ്പനി രജിസ്ട്രാറുടെ കണ്ടെത്തലില്‍ ചുറ്റി ആവനാഴിയിലെ ആയുധങ്ങള്‍ക്ക് മൂര്‍ച്ച കൂട്ടുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നു മുന്നണികളും. പൊടുന്നനെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സിപിഎമ്മിനെതിരെ അന്വേഷണവുമായി രംഗത്തു വരുന്നതിനെ സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വീക്ഷിക്കുന്നത്(Exalogic Controversy And How It Affects Kerala Politics).