ന്യൂഡല്‍ഹി : മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിസഭയ്ക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ (Kerala Governor Arif Mohammad Khan criticized Chief Minister Pinarayi Vijayan and the Kerala Cabinet) "ഇവർക്ക് നാണക്കേടില്ല" എന്നാണ് ഗവർണർ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്തെ ചില സർവ്വകലാശാലകളുടെ സെനറ്റിലേക്ക് താൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്‌തതിൽ ഇടത് സർക്കാർ മന്ത്രിമാരിൽ നിന്ന് തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായ വിമർശനങ്ങളെ പരാമർശിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ.