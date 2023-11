തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന നവകേരള സദസ്സിനുള്ള യാത്രയ്ക്കായി ഒരു കോടി രൂപയിലധികം ചെലവിട്ട് പുതിയ ബസ് വാങ്ങുന്നതില്‍ വിശദീകരണവുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്‍റണി രാജു. യാത്ര ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ ബസ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു (Minister Antony Raju Explains Use of Luxury Bus In Navakerala Sadas Will Reduce Cost). യാത്രയ്ക്കായി വാങ്ങുന്നത് സാധാരണ ബെൻസ് വാഹനമാണെന്നും, ശുചിമുറി അധികമായി ഉണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു ആഡംബരവും അതിലില്ലെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.