പത്തനംതിട്ട: മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി തുറന്ന ശബരിമല ശ്രീധർമ്മശാസ്‌ത ക്ഷേത്രം നടപൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി. 2023 ഡിസംബർ 30ന് തുറന്ന ക്ഷേത്രം ജനുവരി 21 ന് ആറ് മണിക്ക് അടയ്ക്കും(Sabarimala Nada Will Be Closed On January 21). ജനുവരി 20ന് രാത്രി 10 മണി വരെ മാത്രമേ ഭക്തർക്ക് അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കൂ. 21ന് ഭക്തരെ ശബരിമലയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല.