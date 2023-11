കോട്ടയം: കോട്ടയത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ആക്രമിച്ച കേസിൽ വനിതയ്ക്ക് ജാമ്യം (KSRTC bus attack). പിഡിപിപി (prevention of damage to public property - PDPP) കേസിൽ കോടതിയിൽ പണം കെട്ടിവെച്ചതോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് (Woman granted bail). ട്രിപ്പ്‌ മുടക്കിയത് ഉൾപ്പെടെ 46,000 രൂപ സുലു കോടതിയിൽ കെട്ടിവച്ചു. കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ തെറിവിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അക്രമം നടത്തിയത് എന്ന് സുലു പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു (omen attacked headlight of ksrtc bus in kottayam).