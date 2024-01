പത്തനംതിട്ട: മകരവിളക്കിന് ശബരിമലയിലെത്തുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി കെ.ബി.ഗണേഷ്‌കുമാര്‍. ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കായി ആവശ്യത്തിന് കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ബസുകള്‍ വിട്ടു നല്‍കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു(KSRTC Ready To Operate More Bus Services To Sabarimala Minister KB Ganesh Kumar ). തീര്‍ത്ഥാടകരുമായി പോകുന്ന ബസുകള്‍ വഴിയില്‍ തടഞ്ഞിടരുതെന്ന് പൊലീസിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുമെന്നും ഗണേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.