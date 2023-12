കൊല്ലം: തേവലക്കരയിൽ വൃദ്ധയെ ക്രൂര മർദനത്തിന് ഇരയാക്കിയ മരുമകൾ റിമാൻഡില്‍. (old woman brutally beaten by daughter in law). കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൃദ്ധയെ മർദിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഏലിയാമ്മ വർഗീസിനെ (80) മകന്‍റെ ഭാര്യയായ അധ്യാപിക മഞ്ജുമോൾ തോമസ് മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് പുറത്തുവന്നത് (murder case against Manjumol Thomas).