കാസർകോട് : മകന്‍റെ അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മാതാവ് മരിച്ചു. നീലേശ്വരം കണിച്ചറ സ്വദേശി രുഗ്മിണിയാണ് (63) മരിച്ചത്. മകൻ സുജിത്തിനെ നീലേശ്വരം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു (Son Killed Mother In Kasargod).

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രുഗ്മിണിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിയാരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. (Mother Beaten To Death By Her Son) മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വിളിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി മാതാവുമായി സുജിത്ത് നിരന്തരം തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.