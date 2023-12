കാസർകോട് : ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് നിർമിച്ച് നൽകിയ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് ഗവ. ആശുപത്രി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റാക്കുന്നു (Tata Covid Hospital in Kasaragod will be constructed as a critical care unit). ട്രോമ കെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടാകും. ഒരു കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ആശ്രയമായിരുന്ന ഈ ആശുപത്രി ഉപയോഗശൂന്യമായി നശിക്കുന്നതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആശുപത്രി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനമായത്.