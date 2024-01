എറണാകുളം: കൊച്ചിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ റോഡ്‌ ഷോ നടക്കാനിരിക്കെ കെഎസ്‌യു ബാനറുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ്‌ ഷോ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെ ലോ കോളജിലായിരുന്നു മോദിക്കെതിരെ കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ ബാനർ സ്ഥാപിച്ചത്. പ്രതിഷേധനത്തിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് ബാനറുകള്‍ അഴിച്ചുമാറ്റിയതോടെ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായി(PM Narendra Modi's Road Show In Kochi; Clashes Between BJP And KSU).