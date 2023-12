എറണാകുളം : തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പി ജി വിദ്യാർഥിയായിരുന്ന ഡോ. ഷഹനയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതി റുവൈസിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീരണം തേടി (Dr Shahana death High Court sought an explanation from the government) ഹർജി തിങ്കളാഴ്‌ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. അതേ സമയം റുവൈസിൻ്റെ പിതാവ് അബ്‌ദുൽ റഷീദിന് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.