എറണാകുളം : വർക്ക് ഷോപ്പിന്‍റെ മറവിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്‌ത യുവാവ് പൊലീസ് പിടിയിൽ (cannabis plants in grow bags). നോർത്ത് പറവൂർ കെടാമംഗലം ദേവസ്വം പറമ്പ് മഞ്ഞനക്കര വീട്ടിൽ സുധീഷ് (34) നെയാണ് പറവൂർ പൊലീസ് പിടികൂടിയത് (Young man Arrested with Ganja plants in work shop). ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ എറണാകുളം റൂറൽ പദ്ധതിയുടെ (Operation Clean Ernakulam Rural Project) ഭാഗമായി ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി ഡോ. വൈഭവ് സക്സേനയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഗ്രോ ബാഗിൽ പതിമൂന്ന് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയത്.