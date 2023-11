ഇടുക്കി: ഇടുക്കി - നേര്യമംഗലം റോഡിൽ കരിമണലിന് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു(Road accident near Karimanal on Idukki-Neriamangalam road; Bike rider dies after unidentified vehicle hits two-wheeler).ഇടുക്കി തോപ്രാംകുടി സ്വദേശി ഡെന്നി ഐപ്പാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന്(നവംബർ 15)പുലർച്ചെ 5.30 ഓടെ ആയിരുന്നു അപകടം. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി എറണാകുളത്ത് പോയി തിരികെ വരും വഴിയാണ് ഡെന്നി ഐപ്പ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.