ഫിഫ റാങ്കിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയേക്കാള്‍ ഏറെ മുന്നിലുള്ള രാജ്യമാണ് ഖത്തര്‍. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയരായിരുന്ന ഖത്തര്‍ നിലവിലെ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങില്‍ 61-ാമതുള്ളപ്പോള്‍ 102-ാം റാങ്കിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം (India FIFA Rankings ). എന്നാല്‍ ഇന്ന് സ്വന്തം തട്ടകത്തില്‍ ഖത്തറിനെ നേരിടുന്നത് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഊര്‍ജ്ജം പകരും. ചരിത്രത്തില്‍ ഇതുവരെ മൂന്ന് തവണ നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഖത്തറിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല (India vs Qatar Head to Head).

മത്സരം കാണാന്‍ (India vs Qatar LIVE streaming info) : ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരം Sports18 1, Sports 18 1HD, Sports18 3 എന്നിവയിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. ജിയോ സിനിമ ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും മത്സരം ലഭ്യമാണ് (Where to watch FIFA World Cup 2026 India vs Qatar AFC qualifiers match)