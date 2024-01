ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ത്തുന്ന 23-ാമത്തെ പുരുഷ ബോളറാണ് ഷമര്‍ ജോസഫ്. (Shamar Joseph becomes 23rd men's player to claim wicket on opening delivery in Tests) അതേസമയം മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് 188 റണ്‍സില്‍ പുറത്തായിരുന്നു. നാല് വിക്കറ്റുകള്‍ വീതം വീഴ്‌ത്തിയ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്, ജോഷ് ഹെയ്‌സല്‍വുഡ് എന്നിവരാണ് വിന്‍ഡീസിനെ എറിഞ്ഞൊതുക്കിയത്.