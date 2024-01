അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ നാളെ മൊഹാലിയില്‍ നടക്കുന്ന ആദ്യ ടി20യില്‍ വിരാട് കോലി കളിക്കില്ല. മത്സരത്തിന് മുന്നോടി ആയുള്ള വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് 35-കാരായ കോലി ആദ്യ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങാത്തതെന്നാണ് ദ്രാവിഡ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. (Rahul Dravid says Virat Kohli not available for India vs Afghanistan first T20I )