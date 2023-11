റായ്‌പൂര്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിന്‍റെ ക്ഷീണം മാറ്റാന്‍ ടീം ഇന്ത്യ നാളെ (ഡിസംബര്‍ 1) ഇറങ്ങും. പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരത്തിന് റായ്പൂരാണ് വേദിയാകുന്നത് (India vs Australia 4th T20I Match Preview). രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ ടി20 സ്ക്വാഡ് (India Squad For Last 2 T20Is Against Australia): യശസ്വി ജയ്‌സ്വാള്‍, റിതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് (ക്യാപ്‌റ്റന്‍), റിങ്കു സിങ്, തിലക് വര്‍മ, ജിതേഷ് ശര്‍മ, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, അക്സര്‍ പട്ടേല്‍, ശിവം ദുബെ, അര്‍ഷ്‌ദീപ് സിങ്, ദീപക് ചാഹര്‍, ആവേശ് ഖാന്‍, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്.