ഇന്‍ഡോര്‍ : ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും. ടോസ് നേടിയ ഓസീസ് ഫീല്‍ഡിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥിരം നായകന്‍ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സിന്‍റെ അഭാവത്തില്‍ സ്റ്റീവ്‌ സ്‌മിത്താണ് സന്ദര്‍ശകരെ നയിക്കുന്നത്. വിക്കറ്റ് മികച്ചതായി തോന്നുന്നുവെന്നും രാത്രി മഞ്ഞ് പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ചേസിങ് എളുപ്പമാക്കുമെന്നും സ്‌റ്റീവ് സ്‌മിത്ത് പറഞ്ഞു (India vs Australia 2nd ODI Toss Report).

ഇന്ത്യ (പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ India Playing XI against Australia ): ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെഎൽ രാഹുൽ (സി/ഡബ്ല്യു), ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, ശാർദുൽ താക്കൂർ, മുഹമ്മദ് ഷമി, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ.

ഓസ്‌ട്രേലിയ (പ്ലെയിംഗ് ഇലവൻ Australia Playing XI against India): ഡേവിഡ് വാർണർ, മാത്യു ഷോർട്ട്, സ്‌റ്റീവ് സ്മിത്ത് (സി), മാർനസ് ലെബുഷെയ്‌ന്‍, ജോഷ് ഇംഗ്ലിസ്, അലക്‌സ് കാരി (ഡബ്ല്യു), കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, സീൻ ആബട്ട്, ആദം സാംപ, ജോഷ്‌ ഹെയ്‌സല്‍വുഡ്, സ്പെൻസർ ജോൺസൺ

ലൈവായി മത്സരം കാണാന്‍ (Where To Watch IND vs AUS): ഇന്ത്യ- ഓസ്‌ട്രേലിയ രണ്ടാം ഏകദിനം ടെലിവിഷനില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് 18 (Sports 18) ചാനലുകളിലൂടെയും ഡിഡി സ്‌പോര്‍ട്‌സിലൂടെയുമാണ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ജിയോ സിനിമ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും മത്സരം കാണാം.