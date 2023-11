മുംബൈ : ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ ഒരു പതിപ്പില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സ്‌കോർ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാര്‍ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലി (Virat Kohli records most 50+ scores in single Cricket World Cup edition). ഏകദിന ലോകകപ്പ് 2023-ന്‍റെ (Cricket World Cup 2023) സെമി ഫൈനലില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ (India vs New Zealand) 50 കടന്നതോടെയാണ് പ്രസ്‌തുത നേട്ടം വിരാട് ( Virat Kohli) അടിച്ചെടുത്തത്.