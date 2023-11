എന്നാല്‍ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആറ് വിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് ടീം തോല്‍വി വഴങ്ങി (Australia beat India in Cricket World Cup 2023 Final). ഇതിന് പിന്നാലെ ആരാധകരുടെ പിന്തുണയ്‌ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീലപ്പട (India Cricket Team's Post For Fans After Cricket World Cup 2023 Loss). 'ദൃഢമായതും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതുമായ ആരാധകരുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി' അറിയിക്കുന്നതായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം പോസ്റ്റിട്ടിരിക്കുന്നത് (India Cricket Team Instagram).