സംവിധാനം കൊണ്ടും അഭിനയ മികവ് കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകമനം കീഴടക്കിയ ബേസിൽ ജോസഫ് നായകനായി പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു (Basil Joseph starrer Falimy Movie). 'ഫാലിമി' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് താരം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ നിതിഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നു (Basil Joseph starrer Falimy First Look Poster out). ഏറെ വ്യത്യസ്‌തമായ പോസ്റ്റർ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടുന്നത് (First Look Poster of Falimy Movie).